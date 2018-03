CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nel quartiere turco di Amburgo un'esplosione uccide padre e figlio, lasciando sola Katja, che spera nella giustizia. Ma al processo contro due nazisti, accusati di essere i terroristi, Katja vede svanire molte speranze, anche per il fatto che il marito era stato in prigione per traffico di droga. Fatih Akin, tedesco di Amburgo con genitori turchi emigrati in Germania, è uno di quei registi che hanno coltivato la propria immagine e fortuna ai festival, ottenendo spesso risultati superiori alle aspettative. Se nel 2004 a Berlino coglie l'Orso...