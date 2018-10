CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEL PARCO SECOLAREIl parco secolare dell'ottocentesca Villa Brandolini d'Adda a Vistorta di Sacile (Pn), ospiterà, sabato prossimo, 6 ottobre, il Lunch Show d'autunno di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori. Per l'occasione si potrà visitare lo storico parco progettato da Russel Page, con il roseto e la splendida collezione di orchidee. Dopo il benvenuto con golosità di una quindicina di produttori, gli chef del gruppo cucineranno in diretta e accanto ad ogni chef, altrettanti vignaioli proporranno raffinati abbinamenti vinosi. In questa...