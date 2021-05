Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Nel mezzo del cammin...» Massimiliano Bresciani non poteva lasciarsi scappare la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighiieri per aggiungere una tessera poetica alla sua enciclopedia della calza. Da tante stagioni, questo imprenditore - poeta della calza da leggere inventa occasioni per scrivere sui calzini (purchè sempre in filato purissimo) frammenti di poesia di ieri o di oggi, frasi riportate da letture particolarmente...