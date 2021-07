Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTAIl titolo è già un'ironica premessa: Non è un libro (solo pensieri acidi e non). Enzo Iachetti sottolinea la natura poco letteraria di raccolta di pensieri sparsi. Il popolare attore comico e anchorman tv farà una doppia tappa di presentazione del non-libro domani 23 luglio prima a Mestre (in piazzetta Malipiero alle 18) e poi alle 20 in campo San Polo a Venezia. L'ingresso è gratuito, ma è consigliato prenotare su...