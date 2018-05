CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nel leggere i dati dell'Osservatorio Nord Est sul ruolo dei sindacati, la prima considerazione è quella relativa ad una certificazione del calo di consensi rispetto alla rappresentanza dei corpi intermedi.Non si tratta di un problema nuovo nel nostro Paese, ma è un aspetto sociologico che pone le ragioni in due aspetti in particolare. Primo: una colpa dei corpi intermedi, maturata nel corso del tempo, in quanto si sono considerati troppo corporativi, tralasciando quel ruolo educativo che hanno invece avuto nella storia dell'Italia...