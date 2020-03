IL LIBRO

«Le parole sanno sempre dove andare, ma non sempre seguono le strade disegnate da noi. Si costruiscono passo dopo passo il loro percorso secondo tempistiche a noi sconosciute che, tuttavia, ogni volta, le conducono miracolosamente al loro porto sicuro». Protagonista assoluta del nuovo romanzo di Marco Franzoso che esce oggi, Le parole lo sanno (Mondadori, pp. 180, euro 18), si può infatti considerare la scrittura. Unico possibile punto di riferimento per orientarsi nei confronti del destino che accompagna ogni momento della vita. Soprattutto, la scrittura si rivela elemento super partes nell'ostinata ricerca di una verità, ulteriore parola chiave posta in campo da Franzoso. Al termine della complessa storia d'amore che idealmente legherà in modo indissolubile i due protagonisti, Alberto e Flavia, ricostruita dal narratore grazie al rinvenuto diario di Alberto, sarà proprio lo scopritore ad accettare la resa: «Con la lettura ho imparato che non sempre serve trovare le risposte.

Le congetture troppo sottili alle volte ci aiutano a entrare in un rassicurante circolo vizioso, ma non spostano in avanti la nostra consapevolezza e la nostra conoscenza». Traendone una perentoria lezione: «Accettare la vita per come ci si presenta senza ingabbiarla a tutti i costi dentro facili spiegazioni».

IL PIANO LETTERARIO

Franzoso con Le parole lo sanno si propone un ambizioso gioco letterario sviluppato su diversi piani; il narratore entra in contatto in una panchina del milanese Parco Lambro con un diario, che racconta l'incontro fra Alberto, medico cui è stato diagnosticato un male incurabile, e la giovane Flavia vittima di violenza da parte del marito. Al quale tuttavia - e sono pagine davvero preziose per scavo psicologico - la lega una difficile dipendenza, non solo indotta dall'evitare pericoli al figlio. Ciascun personaggio instilla nel lettore un dubbio. Racconta il vero Flavia ad Alberto? Il gesto estremo che compirà quest'ultimo, nei confronti del marito di Flavia, scaturisce da fatti reali? Durante l'incontro che si concluderà tragicamente fra Alberto e il marito, la verità di quest'ultimo pare contraddire la versione muliebre. La finta cecità di Alberto, una maschera che dovrebbe ripararlo dal mondo esterno - e che apre una interessante parentesi narrativa dedicata alla percezione dei colori - era stata scoperta da Flavia? A confondere ancor più le stratificate piste, il narratore ritrova al parco, a fianco della consueta panchina, una salvietta con la scrittura di Flavia nella quale è lei a dolersi della prolungata assenza di Alberto, non il contrario come segnato nel diario. La scrittura di Marco Franzoso, nato a Dolo (classe 1965) e agli esordi tra le più importanti voci letterarie del Nordest, esplora l'intimo dei protagonisti, regalando preziose pagine che alternano delicatezza e durezza: la malattia di Alberto e la finta cecità, le violenze subite da Flavia e il senso di sconforto per la gabbia nella quale si è trovata, ancora il rapporto di Alberto con la madre e il figlio lontano.

Riccardo Petito

