CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nel Giappone del 2037 un sindaco malvagio firma un decreto esecutivo che spedisce tutti i cani della città in esilio, in una vasta isola-discarica chiamata Trash Island. Una terra di nessuno cui approda il 12enne Atari che, deciso a ritrovare il suo amato Spot, finisce per allearsi con un branco di cani ribelli pronti a intraprendere un viaggio epico che cambierà la vita di tutti. A quasi dieci anni da Fantastic Mr. Fox, il texano Wes Anderson torna a misurarsi con l'animazione in stop motion per regalare una sorprendente storia di...