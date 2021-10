Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un poliziotto islandese perde la moglie in un incidente stradale. Tormentato dall'idea che la consorte possa averlo tradito e in grande difficoltà nell'elaborare il lutto, sfoga la sua crisi entrando in conflitto con familiari, colleghi e la comunità tutta, mentre ristruttura personalmente la casa di famiglia. Al di là di quest'ultimo elemento simbolico, il secondo film dell'islandese Hlynur Pálmason contiene quella glacialità tipica del...