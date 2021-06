Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MOVIDAVENEZIA Va bene la zona bianca ma non il libera tutti e per evitare che i luoghi più frequentati dai giovani a Venezia e Mestre si trasformino in centro di assembramento, il Comune ha giocato d'anticipo.Dopo lo scorso fine settimana senza norme scritte a regolare lo spritz pomeridiano, da ieri fino a domenica è in vigore un'ordinanza del sindaco Luigi Brugnaro che permette la somministrazione e la consumazione di alimenti e bevande...