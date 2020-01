Nel calendario degli alpini la differenza tra dire e fare

LA PUBBLICAZIONE

Il Calendario degli anniversari, questo del 2020 dell'Associazione nazionale Alpini. Il riferimento è all'anno scorso, per il centenario della fondazione del sodalizio, e al nuovo, che ricorda il secolo dalla prima adunata nazionale (allora si chiamò convegno) sulla mitica Ortigara, dove venne posta la grande Colonna Mozza con incisa la scritta Per non dimenticare - erano attesi 400 alpini; ne arrivarono più di duemila! Naturalmente, il calendario è caratterizzato da una ricca e varia documentazione iconografica di un secolo fa (disegni del mitico Novello, compresi) e di un passato recente, come le foto emblematiche dell'adunata del centenario svoltasi nel maggio scorso a Milano, il tutto all'insegna del motto Insieme nel futuro.

Presentando questa pubblicazione, del resto, il presidente nazionale dell'Ana, Sebastiano Favero, avverte: «La nostra storia non è solo mera documentazione di fatti ed accadimenti che abbiamo registrato dal 1919 in poi, ma è e deve essere nostra grande maestra. Quando noi parliamo di valori rischiamo a volte di proferire semplicemente parole, ma se guardiamo la nostra storia quei valori li ritroviamo concretizzati in fatti, in azioni, in pensieri espressi con forza e determinazione. Da qui ripartiamo per il nuovo tratto del nostro cammino, con continuità e in perfetta coerenza con il passato ma camminando non solo verso il futuro, ma nel futuro».

Sono molte le sfide che attendono l'Ana, continua il Presidente, «sfide che affrontiamo con forza ma anche con fiducia ed amore poiché non solo abbiamo a cuore la nostra Associazione ma anche la nostra Patria ed il nostro Popolo». Seppur in sintesi (ma essenziale), poi, si ripercorrono con note e foto le operazioni maggiori che hanno caratterizzato il 2019, soprattutto sul fronte della solidarietà, con la presenza costante ed efficace dei volontari della Protezione Civile Ana, 4.500 dei quali impegnati a fine 2018 in occasione della tempesta Vaia abbattutasi soprattutto sulla montagna veneta.

Non poteva mancare, quale saldatura morale e materiale fra Penne Nere in congedo e Penne Nere in armi, il Saluto del comandante delle Truppe alpine generale Claudio Berto, che a nome degli undicimila arruolati, sottolinea come oggi più che mai la società italiana abbia «bisogno degli Alpini, di donne e uomini che per il loro agire quotidiano si ispirano a valori troppo spesso trascurati: generosità, concretezza, onestà, solidarietà Donne e uomini che, con lo stesso cappello, dimostrano come sia più importante il fare piuttosto che il dire: uno stile di vita e una forma mentis che ci portano a lavorare assieme nelle emergenze di protezione civile, nelle cerimonie a ricordo della nostra Storia, nei diversi progetti, nei quali, a trarne vantaggio è il Paese».

Giovanni Lugaresi

