Nel bene e nel male, la figura di Sergio Marchionne è ben più complessa della ridondante agiografia che se ne è voluto fare. Personalmente, non ho lesinato critiche a certe sue scelte, spesso rese meno credibili, anche quando intrinsecamente lo erano, da alcune evidenti bugie con cui soleva accompagnarle. Ma non per questo mi sfugge il valore, anche evocativo per l'intero capitalismo italiano, dell'aver avuto il coraggio di rompere gli antichi legami nazionali della Fiat, realizzando nell'unione di due debolezze come la casa torinese e...