Nel 2019 toccherà alla piazza, interventi anche sui perimetri dei palazzi

IL PROGETTOVENEZIA Dopo il nartece della Basilica, si pensa a proteggere dall'acqua alta l'intera Piazza San Marco: la previsione è di far iniziare i lavori a metà del 2019. Proprio così, nulla a che vedere con quel vecchio progetto giudicato irrealizzabile e costosissimo, cioè l'innalzamento e l'impermeabilizzazione della Piazza, ma un'iniziativa simile a quella avviata ora per il nartece, che parte dalle fognature e si estende al perimetro dei palazzi della Piazza. «Stiamo realizzando una grossa progettazione per proteggere la Piazza...