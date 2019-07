CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nel 2009 Georgios Papandreou era primo ministro greco e leader dello storico Pasok, il partito socialista greco. Era un esponente di una delle pochissime grandi famiglie dell'oligarchia che da secoli governano i rapporti tra la borghesia dell'interno e la diaspora greca dell'intellighenzia e della finanza internazionale. Papandreou ammise che i dati sul disavanzo di bilancio erano stati manipolati per anni. Fu uno choc profondo, non solo per la Grecia, ma per la stessa Ue e aprì una crisi di fiducia che ancora oggi non è stata superata....