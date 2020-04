Nel 1998 il racconto Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare (Guanda) di Luis Sepúlveda diventò un cartoon: La Gabbianella e il gatto, diretto da Enzo D'Alò, prodotto da Vittorio Cecchi Gori, campione d'incassi premiato con il Nastro d'argento ed esportato nel mondo. Favola evergreen sulla diversità, l'intergrazione e la difesa dell'ambiente, il film rappresenta tuttora il più grande successo dell'animazione italiana (oggi sarà tramesso da Italia1, alle 16,20, per ricordare lo scrittore scomparso). Il regista, 66 anni, racconta il suo rapporto speciale con Sepúlveda.

Eravate ancora in contatto?

«Sì, ho avuto il privilegio di essere suo amico per 25 anni, ci sentivamo e c'incontravamo ancora. L'idea che sia stato portato via dal virus mi addolora profondamente non solo perché a Luis devo la popolarità presso il grande pubblico. La sua uscita di scena, avvenuta in solitudine come quella degli altri malati, appare in antitesi con la sua vita».

Cosa intende?

«Sepúlveda era un grande comunicatore. Una persona solare, aperta, innamorata degli altri. Oltre a saper scrivere, amava condividere la sua visione del mondo, il suo impegno civile e politico. Era un combattente e non solo per aver sfidato Pinochet. Si metteva in prima linea sempre».

Come nacque l'idea di portare sullo schermo il suo libro?

«Appena letto, acquistammo i diritti. Sepúlveda venne in Italia, s'interessò alla sceneggiatura, diede molti consigli. Ci incoraggiò ad apportare dei cambiamenti al libro purché la sua morale non venisse travisata».

Quando l'ha visto l'ultima volta?

«Nel 2013 venne a Barcellona con la moglie ad una proiezione del mio Pinocchio. Passammo del tempo insieme bevendo, mangiando, chiacchierando. L'anno scorso l'avrei voluto per il restauro del film ma lui non potè esserci».

Le parlava mai della sua prigionia, delle torture subite?

«No, era una ferita ancora aperta. Preferiva raccontarmi dei vecchi della sua famiglia. Avrebbe voluto scrivere un libro per ciascuno dei suoi antenati, a cominciare dalla nonna toscana. Era molto legato al nostro Paese di cui rispecchiava la gioia di vivere, la voglia di scherzare e bere con gli amici un bicchiere di vino».

E in cosa era inequivocabilmente sudamericano?

«Nel concetto molto... opinabile di puntualità. Se mi dava appuntamento alle sette, poteva presentarsi due o tre ore più tardi. Ci scherzavamo su, ma a lui si perdonava tutto».

È vero che pensavate a un sequel della Gabbianella?

«Sì, ma non volevamo un'operazione commerciale. Serviva un'idea forte. Non abbiamo fatto in tempo a trovarla».

Si prospetta ora una nuova vita per il film?

«La Gabbianella non smetterà mai di vivere: è una storia universale su argomenti destinati ad essere sempre attuali come l'immigrazione, l'accettazione del diverso, la difesa dell'ambiente. La visione di Sepúlveda continuerà ad essere una luce capace di indicarci la strada».

Gloria Satta

