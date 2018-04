Nek, Renga e Pezzali: «A Conegliano per divertirci cantando»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA«Inizialmente avevamo paura che il pubblico potesse non prendere bene questa nostra avventura. Ma è bastato il primo concerto per farci ricredere. Vedere i fan di ognuno di noi sotto al palco, uno accanto all'altro, cantare le canzoni di tutti e tre indistintamente ci ha emozionato». Fortissimi da soli, irresistibili insieme: Max Pezzali, Nek e Francesco Renga non si fermano più. In giro per l'Italia con il primo tour insieme, partito da Jesolo il 18 gennaio e atteso a Conegliano (Treviso) lunedì prossimo, la prima boy band...