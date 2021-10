Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato una lettera in cui un lettore si chiedeva come mai Carlo Nordio, nella sua lunga carriera, non avesse raggiunto i vertici della magistratura, non fosse entrato nel Csm o in politica. Oggi ecco la risposta del nostro editorialista.Gentilissimo Signor Tumiatto,intanto grazie per le lusinghiere parole, che non so nemmeno se meritare. Lei mi chiede perché io non abbia fatto, come si dice, carriera nella...