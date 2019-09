Nei capannoni ex Pagnossin s'inaugura Opendream

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nel Novecento è stata una delle prime industrie della Marca trevigiana e, in seguito, uno dei marchi protagonisti del miracolo economico veneto, noto su scala nazionale, oltre che per le sue ceramiche, anche per le pioneristiche sponsorizzazioni sportive. Poi, con il nuovo secolo, la lunga crisi, fino alla definitiva chiusura e all'abbandono. Ora l'ex fabbrica Pagnossin risorge all'insegna dell'arte. L'imprenditore veneziano Damaso Zanardo, a capo dell'omonimo gruppo della logistica, che l'acquistato a fine 2015, punta a trasformare questo...