Negrita «Facciamo musica con la felicità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAChe rumore fa la felicità?. Chi è cresciuto a pane e Negrita non ha dubbi: la felicità per rispondere all'interrogativo lanciato dalla band toscana in una delle tante canzoni di successo fa il rumore della loro musica. Ecco allora che per la gioia dei fan, Paolo Pau Bruni e compagni (gli storici Enrico Drigo Salvi e Cesare Mac Petricich, e poi Giacomo Rossetti, Guglielmo Ridolfo Gagliano e Cristiano Dalla Pellegrina) a maggio torneranno sui palcoscenici d'Italia con uno spettacolo pensato per celebrare l'importante traguardo...