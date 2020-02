L'INTERVISTA

Oggi come vent'anni fa, la voglia di sperimentare sonorità nuove e portarle sul palco. Il nuovo tour dei Negrita, Teatrale + Reset Celebration, arriva in Veneto con ben tre date: il 14 febbraio alle 21 a Palamazzalovo di Montebelluna (Treviso), il 19 al Teatro Da Udine di Udine e il 2 marzo al Teatro Filarmonico di Verona (biglietti su ticketone). È il tour che celebra 25 anni di carriera della formazione aretina e la pubblicazione dell'album Reset 20. Anniversary. Era il 2000 infatti quando uscì l'album per eccellenza dei Negrita, che contiene alcuni dei loro massimi successi, incluso Mama maè e In ogni atomo, brani con cui Pau, Cesare e Drigo anticiparono i tempi e si aprirono al futuro. Il mondo va più veloce di me è del resto forse uno dei versi più noti di band italiane. «L'album è stato scritto a ridosso dell'anno 2000, che ha sempre rappresento un anno di svolta, - spiega Drigo, chitarrista della band. - Era ricco di riferimenti di elettronica, il che rispondeva alla necessità di proiettare la musica verso il futuro». Il disco è legato al film campione di incassi Così è la vita di Aldo, Giovanni e Giacomo di cui costituisce la colonna sonora. Così Reset 20. Anniversary è un doppio cd, il primo dei quali dedicato all'album originale, il secondo con l'intera colonna sonora del film, pubblicata per la prima volta in assoluto».

Rispetto ai vostri concerti live in grandi arene e palazzetti, ricchi di energia, questo è un tour teatrale con caratteristiche completamente diverse. Come vivete questa diversa energia sul palco?

«Il teatro è l'ambiente per eccellenza per una performance. È di certo un'atmosfera più intima. La chiave di lettura dei brani cambia, usa spesso la delicatezza. Anche canzoni che hanno raggiunto il successo per le loro sonorità aggressive, diventano più rarefatte, ci permettono di entrare meglio nei testi».

È cambiato molto dal 2000 a oggi? Il mondo è davvero andato più veloce di voi?

«È certamente cambiato il contesto, sono cambiate molte cose. Una delle nostre caratteristiche, che manteniamo anno dopo anno, è quella di non ripetere mai uno stile. Ogni album deve avere carattere. E' il nostro tratto cambiare continuamente. Dopo Reset abbiamo girato il mondo. Questo ci ha permesso di abbracciare altri generi musicali. Rotolando verso Sud è frutto del nostro viaggio attraverso il Sudamerica, ad esempio».

Cosa provate a ripetere dopo vent'anni lo stesso brano? Vi annoiate ma?

«Cambiare significa anche cambiare arrangiamenti. In acustico ne abbiamo realizzato di completamente nuovi. Mama maè ha la stessa melodia, ma lo scenario musicale cambia completamente. Questo ci aiuta a mantenerci sempre vivi».

Alle porte di Sanremo, come avete vissuto l'esperienza lo scorso anno, dove avete proposto il brano I ragazzi stanno bene?

«Avevamo partecipato anche nel 2003, ma allora eravamo un po' acerbi, titubanti a partecipare, come band underground. Sanremo è di certo una vetrina nazional popolare, dai contorni a volte critici. Abbiamo portato allora Magnolia, diventata un'altra nostra hit. Ma per Sanremo era il pezzo sbagliato e ne uscimmo delusi. L'anno scorso invece Baglioni, musicista come noi, che stimiamo, ci aveva incuriosito. Se c'era un momento per partecipare era certamente quello. Dopotutto non abbiamo mai fatto troppe apparizioni televisive. E così è stato, è andata benissimo».

Avete avuto degli effetti post-Sanremo?

«Siamo indubbiamente entrati in tutte le case, è stata la consacrazione della nostra band. Gli effetti si vedono. Abbiamo avuto tour da tutto esaurito in ogni teatro italiano. Sta cambiando tutto per chi fa musica. Un tempo ci si faceva conoscere attraverso i club. Adesso attraverso la televisione».

Sara De Vido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA