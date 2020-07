PORTOGRUARO

Negozi e bar aperti fino alle 23 e al Palazzo Vescovile le visite guidate notturne alla mostra Cavallini Sgarbi. Torna questa sera l'appuntamento con Portogruaro sotto le stelle, promosso da Confcommercio in collaborazione con l'amministrazione comunale. E visto il successo e l'overbooking delle prenotazioni per la visita guidata alla mostra Cavallini Sgarbi di questa sera, l'evento a Palazzo Vescovile verrà riproposto anche mercoledì 22 e 29 luglio, dalle 21 alle 22.

Gli appuntamenti sono su prenotazione e per gruppi di massimo 12 partecipanti, che saranno accompagnati in un percorso insolito e suggestivo, immersi tra luci ed ombre, alla scoperta dei tesori della collezione di famiglia del noto storico dell'arte ferrarese e dello stesso Palazzo. L'iniziativa, realizzata secondo le linee guida di prevenzione al Covid-19, è promossa e organizzata dal Distretto turistico Venezia Orientale e intende offrire un ulteriore richiamo culturale e soprattutto fare squadra con i commercianti del centro storico. Per informazioni e prenotazioni: 0421 76116, https://distretto-turistico-venezia-orientale.reservio.com e info@palazzovescovile.it.

T.Inf.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

