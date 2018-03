CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Negli ultimi anni la città è cambiata molto. Stiamo andando verso un turismo ancor più di massa. Questo mi demoralizza. Bisognerebbe invertire la rotta, ma è difficile mettere d'accordo tutti». Vittorio Talvacchia, per anni presidente dell'associazione Chiavi d'oro, sottolinea la complessità dei temi sollevati dall'intervista-sfogo del ristoratore sull'orlo della resa. Tra i tanti, anche quello delle percentuali pretese dai portieri (ma non solo da loro) per indirizzare i turisti in questo o quel locale. «Un vero sfogo - commenta...