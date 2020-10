TURISMO

VENEZIA (d.gh.) Crollo dei prezzi, Venezia, città turistica per eccellenza, si colloca al quarto posto della classifica delle città e delle regioni che hanno registrato i maggiori ribassi annui per quanto riguarda i servizi di alloggio, elaborata dall'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di settembre. Dopo la caduta dei prezzi di agosto, precipitano anche a settembre le tariffe alberghiere: la città d'acqua registra una frenata dei prezzi del 17,7%, subito sotto Firenze, al terzo posto, che in agosto era solo in dodicesima posizione con -7%, ma che ora sale sul podio con una riduzione delle tariffe dei servizi di alloggio del 19,6%, più di 2 volte e mezza rispetto al dato di un mese fa. In media nazionale i prezzi degli alberghi scendono su base annua del 6,3%, esattamente il triplo rispetto ad agosto quando erano diminuiti appena del 2,1%. Spicca il dato di Milano, che registra un crollo dei prezzi degli alloggi del 20,2%; al quinto posto Verona, -14,5%, poi Bologna, -13,8% e al settimo posto Roma, con -13,1%.

«Prosegue la deflazione record per gli alberghi, dovuta alla perdita di turisti registrati per tutta l'estate per via dell'emergenza Covid - afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori -. Ma mentre in agosto la deflazione riguardava soprattutto le città d'arte, ora tocca anche a quelle che a settembre organizzavano manifestazioni importanti, come Milano e Genova. Gli albergatori hanno ridotto i prezzi pur di attrarre clienti, anche se non è bastato, essendo pure le famiglie in difficoltà. Il bonus vacanze, che peraltro gravava finanziariamente per l'80% sugli albergatori già in crisi di liquidità, si è dimostrato un flop. Ecco perché abbiamo chiesto di non congelare le risorse inutilizzate fino al 2021 ma di reinvestirli subito in altre forme di sussidi, come la riduzione temporanea dell'Iva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA