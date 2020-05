IL LIBRO

«Siamo una selva oscura di pregiudizi. È giusto constatarlo senza avere pregiudizio del pregiudizio, che è un meccanismo di difesa dalla paura dell'altro» racconta Enrico Galiano, insegnante amatissimo dal web e autore di romanzi, annunciando il suo ultimo libro Dormi stanotte sul mio cuore, pubblicato da Garzanti. Si tratta del quarto volume di Galiano, docente di mestiere (in una scuola media della provincia pordenonese) molto seguito sul web, e in queste settimane anche in televisione tra i prof reclutati da Rai Gulp per il programma creato durante la didattica a distanza La banda dei fuoriclasse. Galiano torna in libreria con un libro che proietta il lettore tra gli anni Novanta e i Duemila. «L'ho fatto non per un nostalgico passatismo, quanto per tornare a quei tempi, quando avevo poco più di vent'anni: la morte di Papa Giovanni Paolo II, le torri Gemelle, il G8 di Genova, la guerra in Kosovo. Se penso che nel mio primo romanzo la protagonista ascoltava musica dal lettore mp3, sembra assurdo. L'altra ragione è che quel periodo storico non mi pare sia stato molto raccontato. È una terra poco battuta. Così mi sono ritrovato a scrivere di ragazzi che poi sono coetanei dei miei lettori. Sebbene io scriva di adolescenti, a leggermi sono soprattutto i loro genitori e insegnanti».

LA TRAMA

Dal Kosovo arriva Federico, protagonista del libro. Un ragazzo muto, scampato alla guerra, che viene adottato da un magistrato e dalla sua famiglia in Italia. La figlia Mia si ritrova di punto in bianco in casa uno sconosciuto.. «Racconto l'incontro tra due mondi diversi, la diffidenza, il pregiudizio. Il ragazzo che scappa dalla guerra mantiene un'aurea negativa, ha uno sguardo che trasmette inquietudine. Accade qualcosa di brutto la cui colpa ricade su di lui, motivo per cui viene allontanato. Fino alla fine del romanzo non ci si può darsi una risposta se ne fosse davvero il colpevole o no. Volevo che questa diffidenza permanesse nel lettore. Non volevo fare un libro buonista, perché credo non si debba avere pregiudizi sui pregiudizi». Il Kosovo degli anni Novanta è stato un modo per raccontare le migrazioni di oggi. «Ho provato a fare come Manzoni nei Promessi Sposi che raccontando la peste del Seicento parlava della sua contemporaneità. Il mio intento era descrivere quel senso di paura verso l'altro sui cui riversare diffidenze, frustrazioni, malumori».

OMAGGIO ALLA HACK

Un modo per rendere omaggio a Margherita Hack. «C'è un personaggio, una maestra a cui Mia si rivolge e a cui chiede aiuto per capire quanto le accade. La maestra ha un taccuino che è una sorta di enciclopedia di stranezze e anomalie che accadono in natura, con cui riesce a spiegare a Mia come si senta. Mentre scrivevo pensavo alla voce di Margherita Hack che per me è stata sempre riferimento per il suo sguardo umanistico anche quando parla di fede, politica, diritti». Prossimi progetti? «Ci saranno presentazioni del libro online, e a inizio giugno sulla pagina social del Comune di Azzano X ci sarà una diretta assieme a Pablo Perissinotto, io leggerò estratti del libro, lui canterà brani ispirati dal libro».

Valentina Silvestrini

