CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Né possiamo abituarci al giudizio sarcastico di qualche amico straniero che ci guarda gentilmente di traverso quando sente queste cose sul nostro paese. Allora? Occorre capire come mai un solo due per cento che si ostinerebbe a non voler vaccinare i figli riesca a creare tutto il caos finora visto e a tener in scacco un intero Paese.Una risposta viene forse da un recente studio di psicologia sociale fatto nella Wake University del North Carolina che ha analizzato come si sviluppano notizie assai poco credibili: bullshit per chi vuole usare...