«Naufragio mortale, colpa della velocità»

L'INCHIESTAVENEZIA Stava sfrecciando ad almeno 40 chilometri all'ora, il doppio delle velocità consentita in quel tratto di laguna, il motoscafo condotto da Ivan Bastasin che, lo scorso agosto, entrò in collisione con la patanella di due pescatori di Castello, entrambi morti nello schianto, Renzo Rossi, 60 anni, taxista acqueo e Natale Gavagnin, 64 anni, ex infermiere al Civile.Lo ha accertato la perizia realizzata dal capitano Diego Ammirati per conto del sostituto procuratore di Venezia, Giovanni Zorzi, il quale si appresta a chiedere il...