Natura in posa a Treviso

L'ESPOSIZIONEdal nostro inviatoVIENNANon chiamatela Natura morta, quei dipinti sono più vivi che mai e per Treviso rappresentano l'inizio di una nuova era. Quella delle grandi mostre internazionali costruite su misura, parola del sindaco Mario Conte. Non è da tutti, in fondo, scommettere su soggetti così unici e particolari come le Nature morte e trasformarle non soltanto in un percorso espositivo, ma in un'esperienza emozionale in grado di aprire lo sguardo, per riflettere con consapevolezza sullo scorrere del tempo e sulla caducità della...