Nato nel 1952 a Fussen, in Germania, Gunther Förg è considerato uno dei più significativi artisti tedeschi della generazione del Dopoguerra. Al suo lavoro interdisciplinare e spesso provocatorio è dedicata la mostra Förg in Venice (11 maggio-23 agosto) promossa dal Dallas Museum of Art nello storico Palazzo Contarini Polignac come evento collaterale ufficiale della 58. Esposizione Internazionale d'Arte. La mostra ricostruisce in 30 opere, dai dipinti alle meno note sculture, il percorso multidisciplinare dell'artista, che ha esplorato un...