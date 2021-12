Quest'anno il Natale avrà tutto un altro sapore grazie alla frizzante versione in chiave salsa della nota canzone natalizia degli Wham Last Christmas realizzata dal giovane cantautore di Montebelluna Aaron Paris in collaborazione con la Farfallina Edizioni. Il videoclip é stato girato tra Cortina d'Ampezzo, il passo Falzarego, Pieve di Cadore, Caorle e Venezia con protagonista la modella e presentatrice veneziana Rebecca Bonini che vanta partecipazioni in trasmissioni televisive nazionali oltre ad essere stata una delle 12 marie del Carnevale di Venezia 2019.

Ma come è venuta a Aaron Paris l'idea di riarrangiare Last Christmas, un evergreen senza tempo a ritmo latino? «I miei progetti hanno quasi sempre un influenza latina - spiega - perché questo tipo di musica é ricca di strumenti a percussione e mi riporta alla mia prima passione, la batteria poi si sposava molto bene con la salsa quindi la scelta é stata semplice! Riguardo la location, qualche mese fa' sono stato ospite da degli amici di famiglia nella loro casa di Tai di Cadore, ho scoperto ed approfondito grazie a loro luoghi come il Roccolo, la casetta degli Gnomi, il lago di Pieve, la casa di Babbo Natale, che conoscevo solo superficialmente, mi hanno trasmesso pace e serenità, é stato un amore a prima vista. Non poteva mancare però Cortina, la perla delle Dolomiti, il Falzarego, Caorle (città di mare bella sia d'estate che d'inverno) e poi Venezia dove ho voluto concludere il videoclip». Il videoclip è visibile su YouTube.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA