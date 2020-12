LA FESTA

Naturale. A parte il fatto che non esiste una norma condivisa che codifichi la tipologia né l'uso in etichetta del termine c'è chi, al solo sentirla, quella parola, accostata al vino, inorridisce: Il vino deve essere prima di tutto buono al palato e al naso, accattivante, e berlo deve essere un piacere. Mi spiace ma non sono proprio nelle mie corde e nella mia carta non entreranno mai, dicono quelli che non rinuncerebbero mai per sé e per i clienti - ad una grande bottiglia in nome della cosiddetta naturalità. E c'è chi invece la pensa in modo diametralmente opposto.

Una sera, dopo un numero adeguato di ombre, Lorenzo esclama: Dobbiamo fare un podcast sui vini naturali!. Tutti d'accordo, subito, e nasce così Mamma Guarda senza Solfiti, progetto di divulgazione semi-seria via podcast di tre giovani osti veneziani. «Una trama che si sviluppa tra bottiglie stappate, ospiti da far invidia a Maurizio Costanzo e una buona dose di ironia. Perché il vino naturale non è una moda, ma un modo di intendere il vino e il rapporto che abbiamo con il territorio»: spiegano Lorenzo Benelli, Andrea Lorenzon, Dario Spezzamonte, anima e cuore del podcast di cui sopra, ai quali abbiamo chiesto di suggerire ai nostri lettori, qualche scelta fuori dal coro, insomma i vini che porterebbero a tavola fra il 24 e il 25. E poi, ancora il 26, per accompagnare i leggendari avanzi e, infine, il 31.

DURELLA PER COMINICIARE

Dario Spezzamonte, che con il fratello Alberto, gestisce Estro, bistrot, enoteca, wine bar e ristorante in Crosera San Pantalon, parte con lo Spumante: «Scelgo Omomorto 2016 Metodo Classico Dosaggio Zero a base di uva Durella, vitigno autoctono dei Monti Lessini: Perfetto per antipasti di pesce alla veneziana». Poi un bianco, ed è il Soave Garganuda 2019. Per il rosso, invece (da carni succulente o baccalà in umido), si va in Friuli, con il Sacrisassi 2017 Le Due Terre, blend di due vitigni autoctoni dei Colli Orientali, Schioppettino e Refosco: Vino importante, fine ed elegante, da una storica azienda, pioniera della sostenibilità e della vitivinicoltura pulita e responsabile». Dulcis in fundo soprattutto se c'è di mezzo il cioccolato -, un Recioto della Valpolicella: Dolce, profondo e vellutato adatto ad accompagnare anche formaggi erborinati.

TAI ROSSO DI GAMBELLARA

Da Castello, in zona Bragora, risponde Andrea Lorenzon, il vostro oste di sestiere, si definisce, dal suo piccolo ma delizioso CoVino. Andrea parte dal Lottai, Tai rosso di Indomiti di Simone Ambrosini, azienda di Gambellara (Vi), ottimo da abbinare ad un bel cotechino. Sgrasserà anche le dita più unte con freschezza, acidità e grande beva. Poi ecco il Garganega Monteforche di Alfonso Soranzo, azienda di Zovon di Vo' (Pd). «Dal colore dorato, secco e persistente, ottimo per un fine pranzo con mandarini, noci, nocciole, bagigi, datteri col mascarpone, mandorlato». Ed ecco sua maestà il Durello, quello di Corte Roncolata di Cristiana Meggiolaro. Siamo a Roncà per un metodo classico, 36 mesi sui lieviti, secca bollicina perfetta in abbinamento... ad una videochiamata con gli amici». Chiusura dolce con una vera chicca, il Passito di Prosecco di Valdobbiadene a base glera, di Martino Tormena a Farra di Soligo (Tv). «Siamo a Col San Martino, per la precisione, solamente lì avrete la possibilità di assaggiare questo vino prodotto esclusivamente per gli amici, ambrato luminoso, dolce ma non stucchevole».

UN BLEND COL FONDO

Infine Lorenzo Benelli, altro figlio d'arte (papà Cesare e mamma Diane sono i proprietari dello storico Al Covo, a due passi da Riva degli Schiavoni in Calle del Pescaor): Parto con il Col Tamarie 2019 dell'azienda San Lorenzo di Marta e Alberto, a Vittorio Veneto. Costa appena 16 euro, è un blend di autoctoni da prosecco, glera, bianchetta, verdiso, perera, boschera e grapariol. Frizzante, col fondo o, meglio, rifermentato in bottiglia con l'aiuto del solo mosto d'uva. Buono da solo o con il classico amuse bouche in pieno spirito decadente del Natale: il crostino con burro e salmone affumicato. Per il risotto di pesce, da veri veneziani, ecco la Malvasia 2017 di Matej Skerj, sul Carso friulano, colore da orange wine, eppure fresco e bevibile.

Finale dolce con la Garganega di Virgilio Vignato, ancora a Gambellara (Vi), Vin Santo da appassimento naturale di grappoli appesi. Niente a che vedere con l'omonimo toscano, ricorda il Recioto ma rischia la dimenticanza. Dolci secchi o fugassa sono la morte sua.

Claudio De Min

