Nasce Vativision la netflix del Vaticano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nasce VatiVision uno piattaforma che, sul modello Netflix, si propone di veicolare in streaming on demand, serie tv, film e documentari. Con una specificità: i contenuti del servizio, al via nel primo trimestre del prossimo anno, sono a carattere religioso, artistico e culturale pensati per un pubblico mondiale che si riconosce o ha interesse per i valori cristiani.«Ci rivolgiamo a target trascurati fino ad oggi e puntiamo a raggiungere importanti risultati, sia per la qualità e l'originalità dei contenuti che per la distribuzione a...