Bootleg in inglese indica la gamba di uno stivale. Dall'usanza di nascondervi dentro piccoli oggetti preziosi, questa parola è stata associata all'azione del contrabbandare. Nella lingua italiana denota una registrazione originale audio o video effettuata abusivamente e messa in vendita, in genere, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti. Si può partire da questa definizione per entrare nella logica del nuovo format musicale indipendente lanciato dal musicista, produttore, editore, discografico bresciano Andrea Ponzoni (nella foto), chiamato appunto Bootleg. L'innovativo progetto, che inaugurerà venerdì (5 giugno), mira al sostegno e al sostentamento diretto degli artisti e vuole trasmettere al pubblico il concetto di valorizzazione del prodotto artistico, della diffusione mirata e dell'importanza della fidelizzazione del rapporto con i propri fan. I contenuti non verranno diffusi sulle piattaforme streaming su larga scala, ma saranno disponibili solo in digital download a pagamento sul marketplace ufficiale (il Bandcamp di Freecom Music). Nessun limite di genere o forma. Unico requisito: la qualità. «L'idea di Bootleg commenta il creatore e direttore artistico Andrea Ponzoni è nata dall'esigenza forte di trovare un ulteriore modo per sostenere gli artisti a partire dalla loro community. Abbiamo fatto un esperimento i primi di maggio con un brano inedito di Veronica Marchi, messo in vendita per sole ventiquattro ore. Ha funzionato. Così abbiamo deciso di farlo diventare un format a cadenza fissa». Si comincia con Davide Zilli, pianista e cantau(n)tore, e il suo ep Tutti vivemmo a stento, i cui brani, disponibili sulla piattaforma Bandcamp dal 5 al 9 giugno, sono stati registrati nudi e crudi con il cellulare. «Si tratta di cinque instant songs - spiega Zilli - fatte in casa durante il lockdown: dentro ci sono l'amore, la scuola, il lavoro e la politica ai tempi del Covid, dal punto di vista di chi si è chiuso in casa e anche di chi ha dovuto continuare a lavorare più o meno per forza». I prossimi artisti in uscita per Bootleg saranno Andrea Tich con l'inedito Riavremo le ali (18 giugno) ed Ettore Giuradei con Below sea level (25 giugno).

Elena Ferrarese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA