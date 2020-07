La rinascita di Venezia passa anche attraverso l'aggregazione. Appena dopo il lockdown è nata L'Achademia de la Pipa in Vinegia, un sodalizio rivolto al lento fumo, tipologia di club assente o comunque non attivo nel centro storico. Si tratta di un gruppo di amici, uniti dal desiderio di confrontarsi, approfondire, migliorare, conoscere ed esplorare il mondo della pipa, dei tabacchi e degli strumenti a corollario ed utilizzo del lento fumo, nonché di tutto ciò che comporta aggregazione e momenti di buon vivere. L'Achademia organizzerà riunioni ed eventi, ed in prima battuta, il sodalizio è impegnato alla realizzazione di una pipa celebrativa dei 1600 anni dalla fondazione di Venezia, che cade proprio nel 2021. Altro progetto è una mostra mercato a Venezia degli artigiani italiani che realizzano pipe, per promuovere l'artigianato nazionale, divulgarlo e mostrare la qualità estetica di questi classici e bellissimi oggetti dalla storia antica. Il presidente è Dino Tonon, giornalista e scrittore, autore proprio di un libro sul lento fumo, dal titolo In cui si parla di pipe. Historia e cronache de l'Achademia della pipa in Vinegia, Mazzanti editore. Iscrizioni alla tabaccheria Ardit Marco, Cannaregio, civico 1705 (vicino all'ex Cinema Italia). Le riunioni si svolgono nella magnificenza di Ca' Pier, Cannaregio, calle Bembo, civico 4357 (zona campo Santi Apostoli). (T.C.)

