Nasce a Montebelluna il Memoriale della Grande Guerra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOGli ultimi Memoriali risalgono al periodo fascista, per celebrare la guerra. È esattamente opposta l'operazione che con il Memoriale Veneto della Grande Guerra il Comune di Montebelluna e la Regione Veneto puntano ad inaugurare il 3 novembre in quello che era un ospedale di guerra, villa Pisani. «Quello che qui si sta creando - spiega il sindaco Marzio Favero- è non un museo, non una celebrazione della guerra, ma un luogo che stimola una riflessione per demistificare il conflitto che cancellò circa 17 milioni di vite». È un...