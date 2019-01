CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NAPOLI Quando è arrivato al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare di Napoli, dieci giorni fa, i medici non credevano ai loro occhi. O meglio: osservando la lastra di quella radiografia all'addome (nella foto), sono trasaliti. Il paziente aveva un telefonino cellulare di 8 per 2 centimetri nello stomaco. Un detenuto a Poggioreale ha ingoiato il telefonino che era riuscito, per motivi ancora tutti da chiarire (c'è una doppia indagine in corso), a introdurre in cella. Poi, accortosi che stava per scattare una perquisizione da parte degli...