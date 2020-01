Nannini e Coez, video in piscina a Montegrotto

LA CURIOSITÀ

Gianna Nannini e il rapper Coez hanno scelto la piscina Y-40 The Deep Joy dell'hotel Millepini di Montegrotto per girare il video del nuovo singolo Motivo. La regina del rock italiano, con un palmares di otto dischi di diamante e sessantasei di platino e il rapper noto al grande pubblico per il brano La musica non c'è, hanno duettato nel tunnel sommerso (cinque metri) della piscina più profonda del mondo. Motivo, in rotazione radiofonica dal 3 gennaio, è il secondo estratto dal disco di inediti della cantante senese, La differenza, uscito il 15 novembre scorso. Il brano, che cita un'astronave, a un milione di anni luce da me ha, infatti, trovato naturale collocazione in Y-40 dove da un mese è immersa la riproduzione in scala 1:1 del modulo lunare atterrato sul nostro satellite nel 1969 nell'ambito della spedizione Apollo 11 e ricostruito in collaborazione con la Nasa per il progetto Y-40 Dive me to the Moon.

NELL'ACQUA

Va inoltre ricordato che sul modulo Lem e nelle acque termali di Y-40, i due apneisti Antonio Mogavero, della squadra nazionale italiana, e Lucia Natale hanno mosso alcuni passi coreografati dalla stessa Natale e ripresi in acqua dal videomaker Fabio Ferioli. Gianna Nannini, da 43 anni sulla cresta dell'onda con una trentina di album all'attivo, fresca vincitrice del premio Tenco 2019, è ripartita dalle origini folk, blues e rock per questa nuova fatica discografica in cui ha scelto di duettare con Coez, al secolo Silvano Albanese, da un decennio giovane protagonista del rap italiano, ora al suo quinto disco. Il video, prodotto da Maestro Production, è stato girato tra il pomeriggio e la notte del 17 dicembre scorso, e i due artisti e la troupe, dopo le riprese, hanno soggiornato presso l'Hotel Terme Millepini. «Da grande amante dell'acqua e appassionata nuotatrice e triatleta sono rimasta molto impressionata da questa piscina. Non vedo l'ora di tornarci con la mia famiglia, slegata dagli impegni professionali», ha dichiarato la cantante.

