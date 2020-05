Un articolo pubblicato da Variety riguardante il festival fantasma di Cannes sembra aver scosso, ieri, l'ambiente cinematografico. In realtà conteneva informazioni abbastanza risapute, aggiungendo già allo stranoto The French Dispatch di Wes Anderson un altro paio di titoli che sarebbero stati nel cartellone cannense, come i film di Thomas Vinterberg e la sempiterna Naomi Kawase, amatissima da sempre sulla Croisette; e in più confermava l'annuncio per il 3 giugno, mercoledì prossimo, di una cinquantina di film, che avrebbero formato l'ossatura della 73esima edizione sulla Croisette, compresa l'ormai fatidica etichettatura che il direttore Thierry Frémaux chiederebbe ai film, qualora passassero ad altri festival o comunque uscissero in sala, visto ormai che, dopo continui spostamenti di date, i francesi devono abbandonare l'idea di poter fare il festival. Ovviamente l'etichettatura film di Cannes, a comprovarne la paternità morale della scelta, non ha obbligatorietà (i tre film citati lo avrebbero9 comunque già accettato) ed è certo che non avverrà se il film dovesse finire a un festival successivo della stessa importanza, Venezia in primis, ovviamente.

Tra i film selezionati e questo sì tra i più attesi, specie a Cannes dove il regista è venerato più che in Italia, c'è il nuovo film di Nanni Moretti (nella foto), sul quale Frémaux ha da tempo manifestato entusiasmo, avendo una territorialità risaputa negli anni (Moretti vi ha pure vinto una Palma, con La stanza del figlio, nel 2001, avendo la meglio tra lo stupore generale su film più meritevoli, tra cui Mulholland drive). Tre piani, questo il titolo dell'ultimo lavoro del regista romano, dovrebbe quindi con tutta probabilità finire a Venezia e non certo con il marchio francese. Usiamo il condizionale, in virtù del fatto che anche la Mostra, pur confermata nelle sue date e pur in eventuale forma ridotta, non è plausibilmente oggi certa.

In attesa di capire meglio come la Biennale intenda quindi organizzare la futura Mostra, mercoledì, con l'annuncio di questi benedetti 50 film, si chiuderà finalmente il tiramolla del festival di Cannes, con buona pace di Frémaux e dei francesi, fino a ieri cocciutamente incapaci di accettare una cancellazione dell'edizione, nonostante l'evidente impossibilità dovuta al coronavirus.

