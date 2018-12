Nadia, 40 anni di umanità al Civile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀVENEZIA Per chi ha la fortuna di fare il lavoro che gli piace, la ricompensa più grande è di farlo bene. Per Nadia Gonelotto la ricompensa è stata duplice perché il suo lavoro è stato anche una missione. L'infermiera va in pensione dopo 40 anni trascorsi nei reparti dell'Ospedale Civile, la maggior parte dei quali, ben trenta, tra il centro Oncologico con il prof. Bruscagnin e il dottor Malutta, e poi dal 1997 nell'unità operativa di Oncologia a fianco del primario Adriano Paccagnella e infine con il dottor Paolo...