Musolino: «Se il Consiglio non vuole, ritiro il progetto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PONTE CRITICATOVENEZIA Tangenziale, Una rotonda sul mare, Un obbrobrio. Sul progetto dell'Autorità di sistema portuale per rifare (in modo accessibile) il ponte Molin tra San Basilio e l'area della Marittima, finora i giudizi dei consiglieri comunali non sono stati lusinghieri.Il presidente dell'Autorità, Pino Musolino, ricorda però che il progetto non è arrivato dall'alto, ma ampiamente condiviso con la città. E, nel caso in cui il Consiglio decidesse di non approvare il progetto, questo sarà ritirato. Ma questo, non sarebbe senza...