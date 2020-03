A PADOVA

Eccola la buona notizia contro l'epidemia: gite scolastiche annullate? Attività didattica sospesa? La risposta del Museo di Storia della Medicina di Padova al Covid-19 è la possibilità di effettuare visite guidate con Instagram per tutti gli studenti che hanno visto cancellare le uscite didattiche. E avranno anche un biglietto omaggio. Insomma dalla crisi, una nuova opportunità che potrà diventare anche una modalità di visita ad un Museo per tutti quei ragazzi o quelle persone che non possono muoversi da casa o da un luogo di cura o di riposo, per tante ragioni.

ESCURSIONE VIRTUALE

L'innovativo MuSMe di Padova, che coniugando storia e tecnologia racconta il percorso della Medicina da disciplina antica a scienza moderna, da lunedì, propone la visita guidata in diretta Instagram con un'esperienza interattiva. Tutte le classi e i gruppi che non vogliono rinunciare del tutto alla visita di musei, viaggi d'istruzione, occasioni di approfondimento culturale e d'incontro, potranno farlo collegandosi al social media per essere accompagnati da guide esperte in un percorso di due ore, che si snoda lungo tre piani e 8 spazi tematici, ciascuno dedicato ad un organo o apparato. Domande, interazioni, quiz, giochi, ai quali si potrà rispondere con emoticon, likes e altre funzioni, saranno alla base della comunicazione che non consisterà in una mera diretta streaming, ma in un vero tour interattivo e dinamico. Sarà possibile interfacciare alcune metodologie con la piattaforma di Instagram per mostrare ogni dettaglio delle varie postazioni digitali e potere essere guidati dall'ologramma di Galileo Galilei oppure ammirare in tutta la sua lunghezza di 8 metri il modello di corpo umano dell'Uomo vesaliano, simbolo del Museo, sul quale sono regolarmente proiettate lezioni, dissezioni anatomiche e altri esperimenti. I visitatori della diretta potranno sfogliare preziosi libri antichi, vedersi riflessi su un magico specchio che svelerà gli organi, le ossa e i muscoli. Per tutti i partecipanti alla diretta, infine, in regalo un biglietto omaggio per entrare al Museo da vivo.

Federica Cappellato

