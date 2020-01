MUSICA

Si inaugura domenica la 43. edizione di Musicainsieme, il cartellone Cameristico a cura di Franco Calabretto ed Eddi De Nadai, promosso dal Cicp - Centro Iniziative Culturali di Pordenone. Fino all'8 marzo sono in programma cinque proposte concertistiche: il debutto 2020 sarà siglato, domenica 2 febbraio alle 11 nell'Auditorium di Casa Zanussi a Pordenone, dai sei musicisti dell'ensemble Gli Archi della Scala, ovvero Suela Piciri e Estela Sheshi ai violini, Simonide Braconi ed Elena Faccani alle viole, Alfredo Persichilli e Martina Lopez ai violoncelli, che domenica 2 febbraio eseguiranno il Quartetto per archi in mi minore op. 44 n. 2 di Mendelssohn, e il Sestetto per archi in sol maggiore op. 36 di Brahms. I sei archi provengono da una delle compagini orchestrali di maggior prestigio nel mondo, l'Orchestra del Teatro alla Scala. L'ingresso è gratuito, a fine concerto il pubblico sarà salutato con un aperitivo. In forze al Sestetto d'Archi della Scala che si esibirà domenica 2 febbraio a Pordenone c'è innanzitutto Suela Piciri, dal 2015 nell'orchestra scaligera. Già primo violino di spalla dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di Tirana, è stata violinista nell'orchestra della Fenice di Venezia nonché primo violino nella Filarmonica Toscanini. Estela Sheshi collabora con l'Orchestra del Teatro e con la Filarmonica della Scala dal 2004. Dal 2010 fa parte dell'orchestra scaligera, vincitrice di concorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA