MUSICAVasco nel cuore, sempre e comunque. Per Martina è l'inguaribile romantico di Albachiara, per Giovanni è il paladino della guerra contro i luoghi comuni, la superficialità, il perbenismo. Ci sono almeno trent'anni di differenza tra i due, un gap generazionale che è l'emblema del popolo del Blasco all'insegna di un rock ad alto potenziale elettrico, dai risvolti audaci, che arrivano a strizzare l'occhio al metal.Ieri sera, allo Stadio Teghil di Lignano, alle luci del tramonto esplodono le note del soundcheck di Vasco Non Stop Live...