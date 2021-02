MUSICA

Tra una quindicina di giorni Francesca Michielin e Fedez saranno in gara al Festival di Sanremo con la canzone Chiamami per nome. Lei attualmente è a casa a Bassano, sta preparandosi a un esame al conservatorio e, confessa, ieri si è rilassata guardando di notte le interviste di Totti per placare l'ansia; lui, fa lezioni di canto con Maurizio Zappatini («Ma non canterò mai come Claudio Villa», spiega), non è mai andato a Sanremo ed è emozionatissimo. Insieme hanno presentato in videoconferenza il loro progetto.

«Quando sono andato ad accompagnare Lorenzo Fragola al teatro Ariston rivela Fedez pensavo che al posto suo non ce l'avrei mai fatta; ora invece mi è venuta voglia di fare qualcosa di nuovo, di provare l'esperienza di Sanremo. Ho oggi una visione diversa da quella che avevo prima, con i miei autori abbiamo iniziato un percorso totalmente diverso: mi ha sempre affascinato l'idea della musica collettiva, respirare la musica degli amici, senza pensare troppo alle dinamiche. Con Francesca ci siamo ritrovati casualmente, abbiamo provato a fare delle sessioni in studio in realtà del tutto nuove. Anche il metodo è una novità dovuta al periodo, si è trattato di un momento di socialità importante, una boccata d'ossigeno quando la routine ci stava soffocando. Voglio vivermi l'esperienza appieno, non sono qui per promuovere altri progetti se non questo singolo».

IL RITORNO

Il brano Chiamami per nome, scritto da Federico Lucia, Francesca Michielin, Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotto da d. whale, segna il ritorno dei due artisti che tornano a collaborare e ad esibirsi insieme dopo i successi di Magnifico e Cigno Nero. «Sono molto emozionata di tornare a Sanremo insieme a Federico afferma Michielin -. La prima volta al Festival l'ho vissuta come un campeggio, data la mia giovanissima età. Adesso invece sarò in un monolocale dove porterò tutti i miei strumenti, però sul palco dell'Ariston voglio comunicare senza alcun filtro con il pubblico».

Una canzone che emoziona moltissimo la cantautrice veneta. «Sono molto legata a questo brano spiega Francesca e felicissima di portarlo a Sanremo. È una canzone un po' inusuale, il testo parla d'amore più trasversalmente, anche la struttura di duetto è molto diversa. L'arrangiamento è estremamente minimale e ho inserito il sinth che ricollego alla mia infanzia, è un suono cinematografico. Anche le prove con l'orchestra sono state davvero entusiasmanti. Il magico trio di Mahmood, Davide Simonetta e Alessandro Raina è lo stesso di Cheyenne. Inoltre il 25 febbraio festeggio il compleanno con il primo podcast e parlerà degli argomenti su cui lottano le donne oggi. Nella prima puntata ci sarà Matilde De Angelis con cui discuteremo di stigmatizzazione, sessualizzazione della donna e parità di genere. Il mio punto di partenza è una domanda: perché quando un uomo scrive una canzone è un cantautore mentre una donna è una cantante?».

Il brano sanremese verrà inserito nell'album in uscita il 5 marzo Feat fuori dagli spazi. I due artisti, molto impegnati a sostegno del settore dello spettacolo, stanno anche preparando un omaggio. «Abbiamo un'idea di massima, stiamo predisponendo una cosa molto bella afferma Fedez -. Esibirsi senza pubblico è un sacrificio necessario, tutte le polemiche su Sanremo le ho trovate assurde perché è una macchina che porta tanto lavoro ed è necessario. Ho già fatto un concerto in streaming per supportare Scena unita con Achille Lauro, Myss Keta e molti altri. Il segnale da dare è quello di esserci, tenere il faro acceso sulla musica».

«A fine febbraio ho fatto alcuni live in streaming correlati all'uscita di Feat conclude Michielin -, è stata un'esperienza surreale ma in questa situazione la salute e la sicurezza va al primo posto, canteremo pensando al pubblico da casa».

Daniela Ghio

