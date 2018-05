«Musica tra i bimbi delle favelas brasiliane»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOA soli 32 anni ha conquistato i più grandi palcoscenici del mondo. Si è esibita in Cina, a Stoccolma, a Parigi, in Brasile, a New York e persino nell'isola di Pasqua. Gloria Campaner, pianista jesolana, non poteva mancare a un appuntamento prestigioso come il Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo, il più importante d'Europa, con un concerto che si terrà oggi, 7 maggio, a Vertova. «Il programma è molto vario e comprende un omaggio a Debussy, di cui ricorre il centenario dalla morte, a Beethoven, a Bach e ad...