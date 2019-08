CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSICATorna Notti Magiche a Campo: prende il via stasera, per concludersi domani sera 10 agosto, la 24esima edizione della rassegna musicale veronese che si tiene nella incantevole cornice dell'antico borgo medievale semi-abbandonato di Campo di Brenzone: una collocazione di calendario appositamente selezionata per far svolgere i concerti sotto le scie delle stelle cadenti, nelle notti di San Lorenzo.L'edizione 2019 di Notti Magiche a Campo aggiungerà nuovi grandi protagonisti della musica italiana ai già numerosi nomi che si sono esibiti a...