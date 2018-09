MUSICA Si è spento a Trento dove viveva, il cantautore Goran Kuzminac, nato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSICASi è spento a Trento dove viveva, il cantautore Goran Kuzminac, nato a Zemun (municipalità autonoma di Belgrado) nel 1953 e trasferitosi con la famiglia in Trentino quando aveva 6 anni. Batterista da ragazzo passò presto alla chitarra diventandone un virtuoso. Laureato in medicina, Kuzminac iniziò a suonare professionalmente proprio durante gli studi universitari, compiuti a Padova, accompagnando in sala di incisione, a Milano e Roma, artisti affermati. Messo sotto contratto dal discografico Vincenzo Micocci nel 1976, su segnalazione...