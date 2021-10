Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MUSICASarà un'edizione volta all'approfondimento del rapporto tra Luigi Nono ed i suoi maestri. Al via mercoledì a Venezia la quarta edizione del Festival Luigi Nono, dedicato al noto compositore veneziano (29 gennaio 1924 - 8 maggio 1990). Quest'anno il festival, promosso dalla Fondazione Archivio a lui dedicata, intitolato Luigi Nono ed i suoi maestri, non sarà più un concentrato di 6 giorni ma le iniziative continueranno per fino al 27...