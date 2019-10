CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSICAS'intitola «Once upon a mind» il nuovo album di James Blunt, in uscita venerdì 25 ottobre. Con una scaletta composta di undici titoli, il lavoro da studio, sesto della carriera di Blunt, riporta l'artista inglese alle radici della sua musica, quelle di Back to Bedlam! James Blunt tornerà anche a suonare dal vivo durante il mese di marzo 2020, per tre concerti organizzati a Milano, Padova (il 27 marzo alla Kioene Arena) e Roma.«È un album che ha molto in comune con quello del mio debutto - ha raccontato Blunt - ed è estremamente...