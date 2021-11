Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MUSICARipartirà dal Nordest, e precisamente dalle rive friulane dell'Alto Adriatico come nel luglio del 2019, quando sulla spiaggia Bell'Italia di Lignano Sabbiadoro prese il via per la prima volta, con grande clamore e un po' di apprensione il Jova Beach Party, la grande festa collettiva scatenata da Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Che in Triveneto, come per quasi tutte le tappe dell'edizione 2022, raddoppierà la permanenza: le due...