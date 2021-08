Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MUSICAResta saldo il podio della classifica Gmk-Fimi degli album più venduti: in vetta il rapper milanese RKomi con Taxi Driver seguito dai Maneskin con Teatro d'ira vol.1 e poi Sangiovanni con l'album omonimo seguito. Sale al quarto posto Fred de Palma con Unico, mentre slitta quinta Madame.Scalano due posizioni i Pinguini tattici nucleari con Ahia!Al settimo c'è Don't worry best of dei Boomdabash. Cala ancora di due posti Happier than...