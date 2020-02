MUSICA

«Quando sono arrivato nelle Orme, nel 1967, suonavamo in una sala in via Caneve, in centro a Mestre. Adesso, dopo tutti questi anni di concerti, voglio un po' di tranquillità». Michi Dei Rossi, batterista e leader storico delle Orme, ha deciso di fermarsi. La storica band mestrina, nata nel 1966 a Marghera da un'idea di Nino Smeraldi, al termine di un lunghissimo percorso, nel corso del quale ci sono stati vari cambiamenti di formazione, si fermerà quest'anno con il tour Tutto ha un inizio e tutto ha una fine che prenderà il via domani, sabato, all'auditorium Toniolo di Conegliano.

«Questo lunga esperienza in giro per il mondo è conclusa - aggiunge Dei Rossi, 70 anni - ma non lascerò la musica. Cercherò di fare altri dischi, il materiale non manca di certo, e continuerò ad interessarmi di questo mondo». Per Dei Rossi, ovviamente, è anche tempo di bilanci. «Quando ci sono stati i 50 anni dalla nascita delle Orme - spiega - avevo pensato di riunire anche gli altri musicisti storici della band come Aldo Tagliapietra e Tony Pagliuca, ma la proposta non è stata accettata. Il momento più bello? Ce ne sono stati diversi. Penso al primo missaggio del disco Collage, nel 1971. In quel momento, quando ho visto il risultato del lavoro, mi sono detto Ecco cosa voglio fare, la mia vita adesso cambia».

Ma anche la corposa esperienza all'estero ha riservato grandi emozioni. «Si, penso al tour in Inghilterra nel quale, ai tempi di Felona e Sorona nel 1973, abbiamo suonato in 12 concerti con un impatto sul pubblico davvero notevole, con appuntamenti da tutto esaurito a Londra e in altre grandi città. Ricordo l'emozione degli inglesi, anche nei club più noti, quando Aldo Tagliapietra, al bouzouki, aveva suonato le prime note di Gioco di bimba. La Charisma, l'etichetta dei Genesis, aveva anche pubblicato la versione inglese di Felona e Sorona con i testi di Peter Hammill. Adesso quella fase di concerti è finita ed io voglio rinascere». L'attuale formazione delle Orme, oltre a Dei Rossi, comprende Michele Bon alle tastiere, Alessio Trapella al basso e Federico Gava al piano. Nel tour (dove parteciperanno come ospiti internazionali David Jackson, David Cross e Caravan) verranno riproposti i brani di 4 storici album: Collage, Uomo di pezza, Felona e Sorona e Contrappunti. Ma non è tutto. A fianco del tour, che approderà anche in Perù, Cile e Messico, le Orme saranno protagoniste di una speciale crociera nei Caraibi che il 27 marzo partirà da Miami, una vera occasione per i fans del prog. In questo straordinario evento, oltre alle Orme, sono previste le esibizioni di Yes, Marillion, Steve Hackett, Gong e altri.

